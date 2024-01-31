Без объездов, по прямой. Какие новые мосты появятся в Москве за два года

Ранее об этом сообщал мэр Москвы Сергей Собянин. В настоящее время работы ведутся над мостом через Нагатинский затон. Его длина составляет 220 метров. Также специалисты занимаются переправой через Яузу вблизи Московского государственного технического университета имени Баумана. Длина моста здесь составит 300 метров. Работы ведутся и на мосту через Водоотводный канал, он завершен более чем на 60%. Длина переправы составит 58 метров.