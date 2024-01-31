Без объездов, по прямой. Какие новые мосты появятся в Москве за два года

Большие планы
Ранее об этом сообщал мэр Москвы Сергей Собянин. В настоящее время работы ведутся над мостом через Нагатинский затон. Его длина составляет 220 метров. Также специалисты занимаются переправой через Яузу вблизи Московского государственного технического университета имени Баумана. Длина моста здесь составит 300 метров. Работы ведутся и на мосту через Водоотводный канал, он завершен более чем на 60%. Длина переправы составит 58 метров.
Специалисты проектируют еще 4 моста. Два из них планируют построить в Мнёвниковской пойме, а другие — в затоне Новинки.
«Они свяжут людей, живущих и работающих на разных берегах московских рек, сделают наш город еще удобнее», — сообщил столичный градоначальник.
Отметим, что в 2023 году открыли движение по трем автомобильным мостам. К ним относится переправа через затон Новинки на территории бывшей промзоны «ЗИЛ». Мост связал Симоновскую набережную с районом Южнопортовый и разгрузил участки Третьего транспортного кольца.
Уже готово
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что в составе электродепо «Аминьевское» построили три моста.
«Мосты уже стали частью городского облика. В темное время суток их украшает архитектурная подсветка, создающая эффект светящейся линии. Основным цветом отделки метромостов стал серый кварцевый, при этом пролетные бетонные балки выполнены в бирюзовом цвете Большой кольцевой линии метро», — отметил Андрей Бочкарёв.
Заммэра добавил, что мосты выполнены в виде металлических галерей, напоминающих букву П, установленных на железобетонные строения. При строительстве использовались высококачественные материалы, устойчивые к погодным явлениям. Кроме того, сверху конструкция облицована металлической кровлей, а по бокам ламелями.
Все три моста теперь входят в состав соединительных веток между Большой кольцевой линией и депо «Аминьевское». Один из них проходит от станции над рекой Навершкой, а остальные тянутся от станции «Давыдково» через реку Сетунь и Верейскую улицу.
231 метр через Москву-реку
Мост через Москву-реку в створе ул. Мясищева планируют закончить уже в 2025 году.
«Мост через Москву-реку является частью большого проекта развития транспортной инфраструктуры в Мнёвниковской пойме. Он соединит два района: Филёвский Парк и Хорошёво-Мнёвники, и два округа — Западный и Северо-Западный. С начала строительства конструктив моста выполнен на 25%», — заявил Бочкарёв.
Заместитель мэра уточнил, что протяженность моста составит 231 метр, на нем будет по две полосы в обе стороны. В настоящее время специалисты закончили укрупнительную сборку примерно на 75%.
Также в районе Мнёвниковской поймы планируется реконструкция дорог, строительство пешеходного перехода и перекладка инженерных коммуникаций.
«Сегодня Мнёвниковскую пойму с другими районами столицы соединяет лишь одна автомагистраль — Северо-Западная хорда, проходящая через нее транзитом. Новый мост позволит жителям Филёвского парка с удобством добираться до станции метро “Мнёвники” Большой кольцевой линии», — отметил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Добавим, что Мнёвниковская пойма стала крупной площадкой, где в скором времени появится спортивный кластер, жилые кварталы и зоны отдыха. Работы планируют завершить в 2025 году.