Татарстан вошел в число самых счастливых регионов РФ

Более двух третей граждан России назвали себя счастливыми людьми. Из них 9% считают себя абсолютно счастливыми, 28% — счастливыми на четыре балла из пяти, а 32% — умеренно счастливыми. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом «Работа.ру».
Татарстан вошел в топ-3 регионов по числу абсолютно счастливых людей, таковыми себя считают 11% жителей РТ. Лидером по данному показателю стала Свердловская область — 22%, на втором месте оказались жители Нижегородской области — 16%. Третью строчку Татарстан разделил с Самарской областью.
Также РТ вошел в тройку регионов по количеству жителей, оценивающих уровень своего счастья на четыре балла. Таковым себя назвал каждый третий житель республики. Лидерами здесь стали Краснодарский край (44%) и Свердловская область (39%).
По мнению большинства россиян, главным критерием счастья можно назвать семью (54%). Общение с близкими делает счастливыми 47% опрошенных. Развлечения и отдых влияют на уровень счастья 46% россиян. Также более трети респондентов указали, что их делают счастливыми хобби, вторая половинка и любимая работа.