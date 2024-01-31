Татарстан вошел в число самых счастливых регионов РФ

Более двух третей граждан России назвали себя счастливыми людьми. Из них 9% считают себя абсолютно счастливыми, 28% — счастливыми на четыре балла из пяти, а 32% — умеренно счастливыми. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом «Работа.ру».