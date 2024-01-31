Февраль начнется с ветра и снега в Хабаровском крае

На севере края без осадков, но достаточно холодно. Ночью синоптики прогнозируют 20−33 градуса мороза, днем — 17−22 градуса ниже нуля. Но местами температуры опустятся до −40 ночью и до −32 днем. Ветер западных направлений от двух до 14 метров в секунду, на берегу Охотского моря порывы усилятся до 15−18 метров в секунду.