Февраль начнется с ветра и снега в Хабаровском крае

Подошел к концу второй месяц зимы. Февраль в Хабаровском крае начнется снежно и традиционно ветрено. Но на первое число синоптики опасных метеоявлений не прогнозируют.
В Хабаровске осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут 25−27 градусов мороза, днем потеплеет до 18−20 градусов ниже нуля. Ветер юго-западный от четырех до 13 метров в секунду.
В центре региона небольшой снег пройдет ночью в Советско-Гаванском и Ванинском районах. Температура ночью ожидается от −21 до −39 градусов, а днем — от −13 до −27. Ветер юго-западный от двух до 13 метров в секунду.
На севере края без осадков, но достаточно холодно. Ночью синоптики прогнозируют 20−33 градуса мороза, днем — 17−22 градуса ниже нуля. Но местами температуры опустятся до −40 ночью и до −32 днем. Ветер западных направлений от двух до 14 метров в секунду, на берегу Охотского моря порывы усилятся до 15−18 метров в секунду.