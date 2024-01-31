Дмитрий Воронков из Ангарска принес команде победу в матче чемпионата НХЛ

Нападающий из Ангарска Дмитрий Воронков впечатлил всех забитой шайбой в матче чемпионата Национальной хоккейной лиге с «Сент-Луис Блюз» из штата Миссури в США.
Сибиряк стал единственным, кто забил гол в течение всей игры. Эта шайба стала для него 12-й в текущем сезоне. Сам он играл за «Коламбус Блю Джекетс».
Кстати, на счету 23-летнего Дмитрия Воронкова теперь насчитывается 25 очков в 44 играх в дебютном сезоне НХЛ. А встреча в Сент-Луисе завершилась со счетом 1:0.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что дзюдоисты из Братска выступили на межрегиональных соревнованиях в Чите.