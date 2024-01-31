В 2024 году на пожарную лесную безопасность выделили 119 млн рублей

По данным правительства Кузбасса, в 2024 году на пожарную лесную безопасность выделено 119 млн рублей. Эти деньги пойдут на авиапатрулирование, круглосуточный наземный мониторинг, закупку специального оборудования и противопожарную профилактику.
«В Кузбассе внедряются все современные технологии сохранения лесов, включая космический мониторинг со спутников. За прошлый год в регионе было зафиксировано всего три лесных пожара, которые ликвидировали в первые сутки», — сказал Сергей Цивилев.
23 млн рублей из 119 млн выделено на авиапатрулирование — в планах «отлетать» 246 чаова по двум маршрутам области, где нет дорог и поэтому наземное патрулирование невозможно. На тушение лесных пожаров привлекут парашютистов-десантников — в Кузбассе подготовлено 23 человека парашютно-десантной пожарной службы для мест, куда трудно или невозможно добраться по земле.
Штат лесных пожарных увеличили с 439 до 449 человек. Также для них закупят ранцевые лесные огнетушители, бензопилы, воздуходувки, пожарные ёмкости и плуг для устройства минерализованных полос.
Кемеровская область на 100% оснащена пожарной техникой. В сравнении с 2022 годом количество лесных пожаров в регионе сократилось в 35 раз, а площади лесных пожаров — в 71,7 раза.