В 2024 году на пожарную лесную безопасность выделили 119 млн рублей

23 млн рублей из 119 млн выделено на авиапатрулирование — в планах «отлетать» 246 чаова по двум маршрутам области, где нет дорог и поэтому наземное патрулирование невозможно. На тушение лесных пожаров привлекут парашютистов-десантников — в Кузбассе подготовлено 23 человека парашютно-десантной пожарной службы для мест, куда трудно или невозможно добраться по земле.