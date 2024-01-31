Безнадзорных собак в черте Иркутска быть не должно — Руслан Болотов

Мэр Иркутска Руслан Болотов высказал личное мнение касаемо ситуации с бездомными собаками. По словам градоначальника, городская среда не место для безнадзорных собак, в стаях собаки ведут себя иначе. Руслан Болотов считает, что нужно осуществлять безвозвратный отлов собак без владельцев. Кроме того, потенциально опасных собак нужно изолировать. Приютам, которые займутся постоянным содержанием бездомных собак, будет оказываться поддержка со стороны властей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
«Я считаю, что животное в городской среде двигаться не должно. Основная проблема заключается в том, что собаку отпускают в среду обитания, но город — не среда обитания. Нужен безвозвратный отлов собак без владельцев. Псов не должны возвращать. Также для решения проблемы, конечно, нужно строить государственные приюты», — сказал мэр.
«Мы стерилизуем, стерилизуем, а цифра не меняется. Если взять статистику, то мы на летний отдых детей отводим меньше денег, чем на безнадзорных собак. Еще один момент. Если собака потенциальна опасна, она должна быть изолирована. Какими способами? Да любыми. И повторюсь, в городе безнадзорной собаки быть не должно. Когда общественники защищают собак, хотелось бы сказать им, пусть берут к себе бездомных собак на содержание, кормят их, пусть помогают. Нам важно сделать городскую среду безопасной, в первую очередь для детей», — подчеркнул Руслан Болотов.
Председатель Думы Иркутска Евгений Стекачев добавил, что депутаты полностью поддерживают позицию мэра Иркутска по проблеме с безнадзорными собаками.
Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев прокомментировал вопрос об эвтаназии бездомных собак на итоговой пресс-конференции года. Глава региона сообщил, что всегда ориентируется на общественное мнение. В своем ответе глава региона акцентировал внимание на том, что в данном вопросе важно учитывать мнения всех сторон и прийти к компромиссному решению.
Стоит отметить, что в последнее время в Иркутской области, а также других регионах России, участились случаи нападения собак на людей. Зачастую городские власти не могут справиться с отловом, стерилизацией и содержанием всех бездомных животных. Причиной этого, в том числе становится нехватка бюджетных средств.
В Заксобрании Приангарья, городских Думах уже не раз обсуждали вопрос о решении проблем с бездомными собаками. Так, в марте 2023 года депутаты Думы Иркутска проголосовали за проведение опроса населения по поводу обращения с бездомными животными. Как отметил депутат Алексей Колмаков, жизнь человека должна быть в приоритете, перед жизнью агрессивной собаки. Также народные избранники поддерживают идею создания муниципального приюта для бездомных собак в Иркутске.
Случаи нападения собак на детей и взрослых подталкивают политиков на довольно крайние меры. Так, мэр Бодайбо и Бодайбинского района Евгений Юмашев предложил рассмотреть вопрос об эвтаназии бездомных собак, независимо от того, агрессивны они или нет. В ответ на заявление чиновника прокуратура внесла ему предостережение о недопустимости нарушения законодательства об ответственном обращении с животными.
Добавим, в Государственной Думе также активно обсуждают проблему с бездомными собаками.