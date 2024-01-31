Безнадзорных собак в черте Иркутска быть не должно — Руслан Болотов

«Мы стерилизуем, стерилизуем, а цифра не меняется. Если взять статистику, то мы на летний отдых детей отводим меньше денег, чем на безнадзорных собак. Еще один момент. Если собака потенциальна опасна, она должна быть изолирована. Какими способами? Да любыми. И повторюсь, в городе безнадзорной собаки быть не должно. Когда общественники защищают собак, хотелось бы сказать им, пусть берут к себе бездомных собак на содержание, кормят их, пусть помогают. Нам важно сделать городскую среду безопасной, в первую очередь для детей», — подчеркнул Руслан Болотов.