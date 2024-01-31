Участок трассы М-4 «Дон» в Ростовской области планируют реконструировать



Реконструкция будет производиться поэтапно. Сначала ее проведут на участках, где ремонт требуется в наибольшей степени — с 933-го по 952-й км и с 991-го по 1024-й км. Второй этап включает в себя работы на участке с 952-го по 991-й км.



Уже получено положительное заключение Главгосэкспертизы. В скором времени будут выделены средства для старта работ.



«Автодор» получил в управление трассу М-4 «Дон» в 2010 году. Масштабные работы на участке с 933-го по 1024-й км в Ростовской области не велись с 2008 года. Сегодня реконструкция участка необходима также в связи с возросшей на дорогу нагрузкой, в том числе она вызвана перевозкой крупногабаритных грузов для целей СВО.



Специалисты ожидают, что после завершения капремонта трассы, следующая реконструкция на участке потребуется не раньше чем через 20 лет.



Екатерина Жукова.