Реконструкция будет производиться поэтапно. Сначала ее проведут на участках, где ремонт требуется в наибольшей степени — с 933-го по 952-й км и с 991-го по 1024-й км. Второй этап включает в себя работы на участке с 952-го по 991-й км.
Уже получено положительное заключение Главгосэкспертизы. В скором времени будут выделены средства для старта работ.
«Автодор» получил в управление трассу М-4 «Дон» в 2010 году. Масштабные работы на участке с 933-го по 1024-й км в Ростовской области не велись с 2008 года. Сегодня реконструкция участка необходима также в связи с возросшей на дорогу нагрузкой, в том числе она вызвана перевозкой крупногабаритных грузов для целей СВО.
Специалисты ожидают, что после завершения капремонта трассы, следующая реконструкция на участке потребуется не раньше чем через 20 лет.
Екатерина Жукова.
Участок трассы М-4 «Дон» в Ростовской области планируют реконструировать
Государственная компания «Автодор» планирует начать подготовку территории для проведения реконструкции трассы М-4 «Дон» в Ростовской области в 2024 году. Дорога будет отремонтирована с 933-го по 1024-й км, сообщает пресс-служба компании.