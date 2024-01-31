Нижегородский комик Ирина Мягкова посмеялась над поношенной коллекцией из ЦУМа

В приложении, где проходит перепродажа, нижегородка нашла куртку в стиле группы «Комбинация» за 2 млн, пальто с мехом соболя во вкусе Чингисхана за 5 млн, «шубу по цене Тулы», туфли из крокодила, пончо и белье.