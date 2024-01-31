Нижегородский комик Ирина Мягкова посмеялась над поношенной коллекцией из ЦУМа. Неоправданно дорогие лоты одна из создательниц программы «Женский Стендап» показала в своем Telegram-канале.
В приложении, где проходит перепродажа, нижегородка нашла куртку в стиле группы «Комбинация» за 2 млн, пальто с мехом соболя во вкусе Чингисхана за 5 млн, «шубу по цене Тулы», туфли из крокодила, пончо и белье.
«Ношеный лифчик за 64 тысячи. Дождусь ношеные трусы и возьму комплектом», — пошутила стендапер.
Напомним, что Ирина Мягкова хорошо знакома российскому зрителю. Ранее она принимала участие в шоу: «Открытый микрофон», «Смех без правил» и «Comedy Баттл. Последний сезон». В «Comedy Баттл. Последний сезон» она выиграла 2,5 млн рублей.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о неизлечимой болезни комика.