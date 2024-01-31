Все 120 электробусов привезут в Нижний Новгород до конца марта 2024 года

Все 120 электробусов «МиНиН» поступят в Нижний Новгород до 31 марта 2024 года. Об этом корреспонденту сайта pravda-nn.ru сообщили в ЦРТС Нижегородской области.
Сейчас все составы проходят процедуру оформления, после этого их направят на базу предприятия «Нижегородэлектротранс».
Пока что в Нижегородскую область поступили 74 электробуса. Они выйдут на городские маршруты после того, как водителей обучат управлять ими.
«О дате выхода электробусов на маршруты будет сообщено дополнительно», — отметили в ЦРТС.
Напомним, электробус «МиНиН» презентовали 22 ноября в рамках визита в Нижегородскую область премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко. Новому виду транспорта не нужны провода, так как он приводится в действие электрической установкой. Время зарядки — пять часов. Развивая скорость до 75 км/ч, электробус может проехать на одном заряде до 250 км с учётом рельефа трасс.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в Нижнем Новгороде электробусы выйдут на 11 маршрутов.