В Перми 31 января временно закрылся ледовый каток у Театра-Театра

В Перми сегодня, 31 января, временно закрыли главный городской каток перед Театром-Театром. Как сообщили в краевом Министерстве спорта, массовые катания на катке приостановлены в связи с погодными условиями.
По прогнозам синоптиков, в течение дня в краевой столице ожидается потепление до −1…-5 градусов. Пройдет небольшой снег.
Напомним, каток на площади перед Театром-Театром открылся 30 декабря и продолжит работать до конца февраля. Выход на лед бесплатный, но предварительно нужно зарегистрироваться на портале умный-спорт.рф. Кроме массовых катаний на катке будут проходить показательные выступления и различные мастер-классы.