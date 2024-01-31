В Перми 31 января временно закрылся ледовый каток у Театра-Театра

Напомним, каток на площади перед Театром-Театром открылся 30 декабря и продолжит работать до конца февраля. Выход на лед бесплатный, но предварительно нужно зарегистрироваться на портале умный-спорт.рф. Кроме массовых катаний на катке будут проходить показательные выступления и различные мастер-классы.