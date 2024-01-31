На территории замка Георгенбург в Черняховске обнаружили два неизвестных подвала

Нам показали два случайно открытых подвальных помещения. На планах их нет. Небольшие. Будем с собственником думать, каким образом использовать нежданную находку дальше. Чтобы не смущать воспалённые некоторыми громковещающими типами умы кладоискателей, сразу скажу — внутри ничего не найдено, кроме объекта фауны. Там живёт летучая мышь. Возможно, и не одна. Как и откуда туда попала — для нас, небиологов, загадка, — отметил Маслов.