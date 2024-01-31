На территории замка Георгенбург в Черняховске обнаружили два неизвестных подвала. Об этом написал глава региональной службы госохраны объектов культурного наследия Евгений Маслов на своей странице «ВКонтакте».
Сейчас в замке идут ремонтно-реставрационные работы, которые планируют завершить в 2025 году. Их выполняют за счёт субсидии епархии из областного бюджета.
Нам показали два случайно открытых подвальных помещения. На планах их нет. Небольшие. Будем с собственником думать, каким образом использовать нежданную находку дальше. Чтобы не смущать воспалённые некоторыми громковещающими типами умы кладоискателей, сразу скажу — внутри ничего не найдено, кроме объекта фауны. Там живёт летучая мышь. Возможно, и не одна. Как и откуда туда попала — для нас, небиологов, загадка, — отметил Маслов.
Проект восстановления замка Георгенбург получил положительное заключение историко-культурной экспертизы в 2020 году. Он предусматривает полное обновление несущих конструкций юго-западного флигеля трёхэтажной части здания, ремонт повреждённых каменных стен, наружную и внутреннюю отделку, заполнение дверных и оконных проёмов, покрытие кровли. На первом этаже планируют разместить домовой православный храм, помещения для религиозного назначения и под историческую реконструкцию, а выше — экспозиционный зал.
На юго-восточном флигеле собираются восстановить элементы наружных и внутренних стен, деревянной кровли, окна и двери, перекрытие над аркадой в виде кирпичного крестового свода и ограждение террасы. В нём должен появиться зал совещаний и комнаты для отдыха персонала.
Замок Георгенбург построили в 1350 году. В Семилетнюю войну служил временной резиденцией командующего русской армией Степана Апраксина. В XIX веке там разместили конный завод. После 1945 года замок использовали под госпиталь для военнопленных. В 1970-х там разместилась инфекционная больница, а после его передали под жильё. В 2009 году Георгенбург сильно пострадал от пожара. В объекте культурного наследия располагается управление Черняховской епархии РПЦ. Там собираются открыть резиденцию епископа.