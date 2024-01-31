Операторы столичной «Системы-112» приняли более 6,2 млн вызовов в 2023 году

По его данным, около половины из них потребовали реагирования экстренных служб, остальные звонки носили справочно-консультационный характер.
Он подчеркнул, что сегодня «Система-112» — одна из ключевых служб города. Она востребована жителями, о чем говорит высокое число обращений, считает заммэра.
Бирюков напомнил, что на номер 112 можно как звонить, так и отправлять сообщения, что удобно для людей с нарушениями слуха и речи.
В октябре прошлого года отмечалось, что более 82 миллионов звонков поступило на горячую линию единой справочной службы правительства Москвы
В августе 2023 года стало известно, что с начала работы операторов горячей линии единой справочной службы департамента труда и социальной защиты Москвы количество обращений увеличилось более чем в 37 раз. Всего за четыре года было проведено свыше 1,7 миллиона консультаций.