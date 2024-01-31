Операторы столичной «Системы-112» приняли более 6,2 млн вызовов в 2023 году

В октябре прошлого года отмечалось, что более 82 миллионов звонков поступило на горячую линию единой справочной службы правительства Москвы +7 (495) 777−77−77 за восемь лет. Специалисты линии консультируют горожан по вопросам на более чем 10 тысяч тем.