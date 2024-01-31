Трудности возникли при замене трамвайных путей в Сормове

Также представители ЦРТС отметили, что работы на Сормовском кольце завершены на 95%, а на улице Коминтерна на 100%. Рабочим осталось заменить 475 метров одиночного пути. Параллельно проводят работы по созданию криволинейных участков на улицах Ярошенко и Черняховского.