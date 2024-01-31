Трудности возникли при замене трамвайных путей в Сормове

Трудности возникли при реконструкции трамвайных путей в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили представители ЦРТС со ссылкой на ООО «Экологические проекты» в соцсетях.
Согласно информации, сложности появились при проведении работ на пересечении с реками Левинка и Параша. Там специалисты выявили заиливание грунтов. Для выполнения технологических работ необходимо было заместить «плохие» грунты.
Кроме того, скоро подрядчик начнет проводить работы по формированию монолитной плиты с дальнейшим устройством на данном участке рельсового полотна.
Также представители ЦРТС отметили, что работы на Сормовском кольце завершены на 95%, а на улице Коминтерна на 100%. Рабочим осталось заменить 475 метров одиночного пути. Параллельно проводят работы по созданию криволинейных участков на улицах Ярошенко и Черняховского.