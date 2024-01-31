Новые законы вступят в силу в Волгоградской области в феврале

В феврале волгоградцев, как и жителей других регионов России, ожидает индексация материнского капитала. Теперь он достигнет 630,4 тыс. рублей на первого ребенка и 833 тыс. рублей — на второго. Также на 7,4% увеличится размер свыше 40 различных пособий и компенсаций, отметил Председатель ГД Вячеслав Володин.