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Новые законы вступят в силу в Волгоградской области в феврале

Индексация социальных выплат, введение дополнительных мер для защиты гостайны, регулирование хостинга — эти и другие изменения ожидают жителей нашей страны в феврале 2024 года.
Источник: Волгоградская правда

В феврале волгоградцев, как и жителей других регионов России, ожидает индексация материнского капитала. Теперь он достигнет 630,4 тыс. рублей на первого ребенка и 833 тыс. рублей — на второго. Также на 7,4% увеличится размер свыше 40 различных пособий и компенсаций, отметил Председатель ГД Вячеслав Володин.

С 1 февраля банки обяжут бесплатно оповещать клиентов об истечении срока их вкладов. Предоставлять информацию финансовые организации будут способом, который предусмотрен договором.

Также будет упрощен порядок создания и деятельности территориальных и объектовых добровольных пожарных подразделений. Определены их права и обязанности, установлены требования к этим добровольцам.

С другими изменениями можно ознакомиться в карточках.