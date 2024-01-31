Узбекистан впервые в ЦА примет чемпионат мира по ММА

В отеле Hilton состоялась пресс-конференция с участием президента Международной федерации смешанных единоборств (IMMAF) Керрита Брауна, замминистра спорта Шахрилло Махмудова, замминистра обороны Алишера Норбаева и других. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта.

В ходе конференции было официально объявлено, что в 2024 году в Узбекистане пройдет любительский чемпионат мира по ММА.