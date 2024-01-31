Узбекистан впервые в ЦА примет чемпионат мира по ММА

В отеле Hilton состоялась пресс-конференция с участием президента Международной федерации смешанных единоборств (IMMAF) Керрита Брауна, замминистра спорта Шахрилло Махмудова, замминистра обороны Алишера Норбаева и других. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта.
В ходе конференции было официально объявлено, что в 2024 году в Узбекистане пройдет любительский чемпионат мира по ММА.
«Мы рады представить Ташкент в качестве престижного города-организатора чемпионата мира по ММА 2024 года. Теперь мы с нетерпением ждем возможности объединить мировое сообщество по ММА в Узбекистане для яркого проведения данного чемпионата», — отметил Керрит Браун.
Также в ходе пресс-конференции отмечалось, что Ташкент является подходящим городом для следующей главы в наследии чемпионата мира по ММА.
«Богатая культурная палитра Узбекистана и страсть к боевым искусствам идеально согласуются с нашим стремлением способствовать росту ММА во всем мире», — сказал генеральный директор федерации смешанных единоборств Денсин Уайт.
Стоит отметить, что подобное соревнование впервые будет проведено в Центральной Азии.