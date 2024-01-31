В Ростовской области восстановили работу Интернета после сбоя

Жителям Ростовской области вернули стабильное соединение с Интернетом. Работу сайтов и электронных сервисов в короткие сроки восстановили после технических неполадок. Об этом ранее проинформировали в Минцифры России.
По данным федерального ведомства, временные сбои наблюдались вчера, 30 января. Доступ к станицам с доменом «.ru» был ограничен из-за «проблем с глобальной инфраструктурой DNSSEC».
Утром 31 января все работает в штатном режиме, такой вывод можно сделать по данным портала сбой.рф.
Напомним, прошедшим вечером на Дону и в некоторых других территориях ЮФО пользователи отметили сложности с подключением к Интернету. Люди сообщали о том, что у них перестали загружаться поисковые системы, мобильные приложения и маркетплейсы.