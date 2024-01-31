Ледовому трамваю Петербурга исполняется 129 лет

Специалисты проложили по замерзшей Неве три линии, соединив Сенатскую площадь с Васильевским островом, Дворцовую набережную с Мытнинской и Суворовскую площадь с Выборгской стороной. Ледовый трамвай перевозил за сезон до 900 тысяч человек.
Проектирование будущей трамвайной системы в Петербурге началось в 1902 году и уже спустя пять лет электрические трамваи вышли на улицы города. Пассажиры последний раз смогли воспользоваться ледовым транспортом в 1910 году.
При этом в истории уникального транспорта не зафиксировано ни одного случая серьезной аварии или провала трамвая под лед.
Тем временем в Петербурге запустили первые бесшумные трамваи. Жители Калининского района смогли оценить новую технику.