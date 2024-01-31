Ледовому трамваю Петербурга исполняется 129 лет

В Петербурге 31 января 1895 года запустили уникальную транспортную систему — ледовые трамваи. Это произошло ровно 129 лет назад. Шпалы, рельсы и деревянные столбы для контактной сети, от которой получали питание трамваи, были вморожены прямо в лед, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.