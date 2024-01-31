Казань вошла в число направлений с самыми живописными развлечениями

Казань вошла в число туристических направлений с самыми живописными зимними развлечениями в России. К такому выводу пришли эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, специалисты по брендингу территорий и менеджменту в туризме, сообщили в пресс-службе ВШБ.
В исследовании отмечается, что в зимний период Кремлевская набережная становится атмосферным катком, где можно на коньках насладиться видами Казанского Кремля. Также в относительной близости от столицы РТ находится город-курорт «Свияжские холмы», который в зимнее время радует горнолыжными трассами разного уровня сложности.
В рейтинг также вошли Байкал, Дагестан, Урал, Хабаровский край, Ленинградская область.