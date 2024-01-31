Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Какие люди более метеочувствительны? Объясняет врач

Кто-то заранее чувствует перемену погоды, предсказывая изменения точнее барометра. А кто-то замечает дождь только тогда, когда он уже пошел. Какие люди будут более метеочувствительными? В проекте «В теме. Здоровье» на YouTube-канале БЕЛТА спросили у доцента кафедры кардиологии и внутренних болезней БГМУ, кандидата медицинских наук Дмитрия Герасименка.
Сейчас в Ричмонде: +3° 2 м/с 81% 759 мм рт. ст. +4°
Головная боль
Источник: Freepik

— Более метеочувствительны в первую очередь пожилые люди. Чем старше становится человек, тем сильнее он подвержен воздействию физических природных факторов. Это связано с тем, что адаптационные функции, свойства организма со временем утрачиваются, становятся более инертны.

Отдельно нужно отметить пациентов с хроническими заболеваниями дыхательной системы, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, расстройствами психоэмоциональной сферы. Течение этих заболеваний может изменяться в зависимости от метеорологических условий. И в некоторых случаях приводит к обострению.

здоровье