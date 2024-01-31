Какие люди более метеочувствительны? Объясняет врач

Кто-то заранее чувствует перемену погоды, предсказывая изменения точнее барометра. А кто-то замечает дождь только тогда, когда он уже пошел. Какие люди будут более метеочувствительными? В проекте «В теме. Здоровье» на YouTube-канале БЕЛТА спросили у доцента кафедры кардиологии и внутренних болезней БГМУ, кандидата медицинских наук Дмитрия Герасименка.