Какие люди более метеочувствительны? Объясняет врач

— Более метеочувствительны в первую очередь пожилые люди. Чем старше становится человек, тем сильнее он подвержен воздействию физических природных факторов. Это связано с тем, что адаптационные функции, свойства организма со временем утрачиваются, становятся более инертны.
Отдельно нужно отметить пациентов с хроническими заболеваниями дыхательной системы, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, расстройствами психоэмоциональной сферы. Течение этих заболеваний может изменяться в зависимости от метеорологических условий. И в некоторых случаях приводит к обострению.