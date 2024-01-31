Команда ЦПКиО намерена провести Масленицу в трех парках Екатеринбурга

Глава ЦПКиО отметил, что Масленица в Основинском парке состоится, если найдется партнер, а жители будут заинтересованы в празднике. Проводы зимы екатеринбуржцы каждый год с удовольствием отмечают в других парках: парк Маяковского в праздник посещают до 80 тысяч человек, парк «Уралмаш» — около 20 тысяч.