Команда ЦПКиО намерена провести Масленицу в трех парках Екатеринбурга

Как рассказал директор парка Павел Зубакин порталу 66.ru, пока Основинский парк не находится под управлением учреждения, бюджет на его развитие, благоустройство и организацию мероприятий тратить нельзя.
Глава ЦПКиО отметил, что Масленица в Основинском парке состоится, если найдется партнер, а жители будут заинтересованы в празднике. Проводы зимы екатеринбуржцы каждый год с удовольствием отмечают в других парках: парк Маяковского в праздник посещают до 80 тысяч человек, парк «Уралмаш» — около 20 тысяч.
Горожанам, напомним, предложили выдвинуть на голосование территории, которые они хотели бы благоустроить. От муниципалитета на конкурс выдвинули по одному объекту от каждого района. Обновление победившего в голосовании объекта проведут в 2025 году.