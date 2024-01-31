Синоптики рассказали о погоде на Южном Урале в первый день февраля

В четверг в регионе будет облачно с прояснениями, ночью пройдет небольшой снег, на крайнем западе — умеренный. Завтра днем небольшой снег вероятен лишь местами, на отдельных участках дорог будет гололедица от наката. Ветер северо-западный 1−6 м/с.
«Ночью и утром в отдельных районах будут наблюдаться туманы, изморозь», — предупреждает Челябинский ЦГМС.
Температура воздуха 1 февраля ночью минус 12−17, в низинах — до 21, в горах — 7−12 градусов, днем — минус 2−7, в низинах — до 13.
«Погодой Европейской территории России и Урала в первой декаде февраля будет дирижировать обширный циклон с центром над Баренцевым морем. Атмосферные фронты и волновые частные циклоны, вращаясь вокруг центра притяжения, будут периодически вызывать снегопады и колебания температуры», — прокомментировала главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко.