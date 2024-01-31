Синоптики рассказали о погоде на Южном Урале в первый день февраля

В четверг в регионе будет облачно с прояснениями, ночью пройдет небольшой снег, на крайнем западе — умеренный. Завтра днем небольшой снег вероятен лишь местами, на отдельных участках дорог будет гололедица от наката. Ветер северо-западный 1−6 м/с.