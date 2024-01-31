Главный синоптик Петербурга успокоил горожан и рассказал хорошую новость

Температура воздуха в Петербурге утром 31 января перешла с ночного минуса в плюс и в течение дня вырастет до 1−3 градусов тепла, сообщает главный синоптик города Александр Колесов.
Атмосферный фронт находится над Ленинградской областью и смещается на восток. Осадки меняют фазу: снег уже закончился, теперь идёт мокрый снег, и скоро его сменит дождь. «Но переживать особо не стоит, так как погода очень неустойчива и изменчива», — отмечает Колесов.
«Влияние циклонов продолжается, и после очередного атмосферного фронта придет зимняя погода. Уже завтра осадки снова будут в виде снега, и начнется непродолжительное похолодание» — успокаивает он.
При этом есть, по его словам, и хорошая новость — намечающееся на следующей неделе похолодание.
«Подморозит, поэтому не будет слякоти, снежок прикроет гололед, и можно будет ходить по тротуарам, не напрягаясь, как сегодня утром», — пишет синоптик.