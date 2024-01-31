Главный синоптик Петербурга успокоил горожан и рассказал хорошую новость

Атмосферный фронт находится над Ленинградской областью и смещается на восток. Осадки меняют фазу: снег уже закончился, теперь идёт мокрый снег, и скоро его сменит дождь. «Но переживать особо не стоит, так как погода очень неустойчива и изменчива», — отмечает Колесов.