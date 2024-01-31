Кемеровский застройщик будет строить КРТ в Новокузнецке

Как сообщает мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов, кемеровский застройщик выиграл конкурс на строительство КРТ в южной столице. Проект комплексного развития территории реализуют в районе улицы Макеевская в Дальнем Куйбышево.
«Территория выбрана не случайно: здесь нет застройки, не нужно выкупать участки, рядом ДК им. Дзержинского, будет благоустроен парк, кроме того, в этом году начнётся строительство современной школы № 9», — пишет глава города.
Под первое в Новокузнецке КРТ выделен участок более 9 гектаров. Застройщик готовит проект планировки, после чего согласует его с администрацией. Это нужно для решения вопросов архитектуры домов, этажности, парковок, внутриквартальных проездов, прогулочных зон и т. д. Предусмотрено и строительство социальных объектов.
В ближайшее время территорию расчистят и выполнят проектные изыскания. Застройщик планирует начать строительство в 2024 году.
В конкурсе принимали участие два застройщика — Группа компаний «Острова» из Ижевска и компания «Центр-К» из города Кемерово, которая работает в Кемерове, Свердловской и Тюменской областях. Мы подробно писали, что сделали в кемеровской зоне КРТ за прошедший год.