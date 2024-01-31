Храм Василия Блаженного закрыли для посетителей до конца 31 января

«Вход в “Палаты бояр Романовых” осуществляется с улицы Варварка, со стороны метро “Китай-город”», — уточнили в пресс-службе.
Аналогичную информацию разместили и в телеграм-канале самого храма. Там напомнили, что в этот день в храме должна была пройти лекция старшего научного сотрудника Института русского языка имени Виноградова РАН Анастасии Преображенской «Азъ есмь земля и пепелъ: человек и смерть в эпоху раннего Нового времени».
В пресс-службе подчеркнули, что мероприятие в рамках лектория «Исторические встречи в Покровском соборе» состоится, но пройдет в Историческом музее. Со всеми, кто купил билет, должен связаться сотрудник музея, заключили в пресс-службе.
О причинах закрытия в сообщениях ничего не сказано. Ранее храм был закрыт для посетителей в среду, 17 января. А до этого, 14 декабря 2023 года, он также не был доступен для посетителей.