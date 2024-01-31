В Петербурге предложили штрафовать службы доставки за опасную езду курьеров

— Им надо как можно быстрее выполнить заказ, пока пицца не остыла, и ни о чем другом они не думают, — констатирует председатель ВОА, член Общественной палаты РФ Валерий Солдунов. — В отличие от обычных велосипедистов или самокатчиков их действительно проще идентифицировать: все курьеры привязаны к определенному приложению — заказчик видит, где они находятся в тот или иной момент. А большое количество нарушений объясняется безнаказанностью — как правило, за опасную езду доставщикам ничего не бывает. Поэтому профилактические рейды действительно могут изменить ситуацию. Но все же надо делать упор на современные технологии. В Москве и Петербурге сейчас тестируется новый функционал видеокамер — возможно, скоро они смогут фиксировать и «курьерские» нарушения.