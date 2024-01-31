В Петербурге предложили штрафовать службы доставки за опасную езду курьеров

Число инцидентов с участием их сотрудников на велосипедах и электротранспорте постоянно растет. Депутаты просят ГИБДД проводить ежемесячные рейды и штрафовать нарушителей. С точки зрения автовладельцев и пешеходов, сама идея правильная. Но есть опасения, что получится как с обычными самокатчиками, которых уже несколько лет не могут призвать к порядку.
Какой механизм предлагают депутаты? Прежде всего надо ввести возможность идентифицировать каждого курьера, пояснил «РГ» глава комиссии ЗакСа по транспорту Алексей Цивилев. Внутренние номера уже появились на арендных электросамокатах — нужны они и в службах доставки. Кроме того, есть смысл организовать единый телефонный номер, на который любой петербуржец сможет сообщить о нарушении. Такие номера действуют на общественном и коммерческом транспорте.
— Это то, что рынок может сделать сам, — отмечает депутат. — Со своей стороны, мы прорабатываем изменения в КоАП РФ об ответственности для юридических лиц, которые привлекают к работе курьеров. Пока у нас предусмотрена ответственность только для физических лиц: часть 2 статьи 12.29 — за нарушение ПДД на велосипедиста налагается штраф в размере 800 рублей. Но штрафовать надо и юрлиц, причем ответственность для них должна быть существенной.
Курьеры на колесах создают помехи не только пешеходам на тротуарах, но и водителям на дорогах. Во Всероссийском обществе автомобилистов резонно замечают, что вообще наказывать за опасную езду надо всех нарушителей — независимо от того, кем они работают. Но доставщики все же отличаются от других участников дорожного движения.
— Им надо как можно быстрее выполнить заказ, пока пицца не остыла, и ни о чем другом они не думают, — констатирует председатель ВОА, член Общественной палаты РФ Валерий Солдунов. — В отличие от обычных велосипедистов или самокатчиков их действительно проще идентифицировать: все курьеры привязаны к определенному приложению — заказчик видит, где они находятся в тот или иной момент. А большое количество нарушений объясняется безнаказанностью — как правило, за опасную езду доставщикам ничего не бывает. Поэтому профилактические рейды действительно могут изменить ситуацию. Но все же надо делать упор на современные технологии. В Москве и Петербурге сейчас тестируется новый функционал видеокамер — возможно, скоро они смогут фиксировать и «курьерские» нарушения.
Депутаты также предложили привлечь к контролю в этой области велосипедистов-общественников. Но у них свой взгляд на проблему. Исполнительный директор велопешеходной ассоциации «Пошли-поехали» Герман Мойжес считает, что вокруг курьеров создали чрезмерный ажиотаж. По его мнению, урон от ДТП с участием автомобилей гораздо серьезнее.
— Особенно опасным мы считаем так называемый нештрафуемый порог скорости — 20 километров в час. Даже в центральных районах города допустимая скорость автомобиля составляет 80 километров в час. Шанс велосипедиста на выживание при столкновении с ним в такой ситуации практически равен нулю. Поэтому велокурьеры отказываются ездить по правому краю проезжей части, как предусмотрено ПДД. Но мы всегда подчеркиваем, что на тротуарах приоритет принадлежит пешеходам, особенно маломобильным. Даже их легкий испуг может привести к тяжелым последствиям из-за плохой уборки снега и льда. В связи с этим мы рекомендуем всем велосипедистам не использовать звонок, а вежливо просить пешеходов их пропустить, — подчеркивает эксперт.
За нарушение правил дорожного движения на велосипедиста налагается штраф в размере 800 рублей.
В ассоциации не поддерживают введение дополнительных штрафов для курьеров, кроме уже предусмотренных ПДД. Но в случае получения травм или другого ущерба от их действий пострадавший должен получить достаточное возмещение, полагает Герман Мойжес:
— Страхование гражданской ответственности будет наиболее правильным решением. В реализации этого права должен участвовать оператор, который заказывает конкретную поездку или принимает на работу велокурьера. Кроме того, бизнес должен обеспечить техническое оснащение курьеров. Зачастую мы отмечаем отсутствие у них фонарей, плохое техническое состояние велосипедов и мопедов. Также считаем, что надо создать координационный орган участников велологистики — представителей бизнеса, власти и общественных организаций. Открытый диалог позволит снизить напряженность в обществе, как показал опыт взаимодействия с операторами кикшеринга. А одна из главных мер в этой области — создание безопасной велоинфраструктуры, — подытожил руководитель ассоциации.