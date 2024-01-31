В Самаре завершили один из этапов реконструкции улицы XXII Партсъезда

В Самаре завершен очередной этап реконструкции улицы XXII Партсъезда. На одном из участков переложили инженерные сети. Об этом сообщила городская администрация.
На текущий момент с опережением графика завершены работы по перекладке инженерных сетей протяженностью около 200 метров, расположенных неподалеку от улицы Солнечной. Кроме того, завершились подготовительные этапы по выемке старого грунта и устройству песчаного слоя. Это необходимо для последующей укладки верхних слоев дорожного покрытия.
На участке между Московским шоссе и улицей Ново-Садовой строители в настоящее время полностью заменяют водопроводные и канализационные сети на протяжении около 500 метров. Параллельно проводится устройство «ливневки» для эффективного сброса талой и дождевой воды с дороги.
Напомним, новая дорога станет дополнительным звеном, связывающим Московское шоссе, улицу Ново-Садовую и улицу Солнечную. Выполнить дорожно-строительные работы должны до конца февраля 2025 года. К этому времени подрядчик планирует завершить все пусконаладочные мероприятия и ввести объект в эксплуатацию.