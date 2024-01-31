В Самаре завершили один из этапов реконструкции улицы XXII Партсъезда

На текущий момент с опережением графика завершены работы по перекладке инженерных сетей протяженностью около 200 метров, расположенных неподалеку от улицы Солнечной. Кроме того, завершились подготовительные этапы по выемке старого грунта и устройству песчаного слоя. Это необходимо для последующей укладки верхних слоев дорожного покрытия.