Району Кубани, где объявляли ЧС из-за коммунальной аварии, теперь достанется и от стихии

31 января, а также 1 и 2 февраля в нижнем течении реки Кубань в Темрюкском районе ожидаются подъемы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок.
Как ранее сообщалось, 24 января было зафиксировано падение давления и увеличение расхода воды по водоводу магистрального трубопровода «Таманского группового водопровода» в станице Старотитаровской. Из-за ремонтных работ на магистральном трубопроводе несколько поселений района остались без воды. Её местным жителям привозили в цистернах.
Позже администрация района сообщила, что в связи с возникшими сложностями при проведении ремонтных работ на магистральном трубопроводе подача воды будет ограничена до 29 января включительно. Затем режим ЧС ввели на территории семи поселений района — Вышестеблиевского, Новотаманского, Таманского, Сенного, Ахтанизовского, Запорожского и Фонталовского.
По информации ГУП КК «Кубаньводкомплекс» ремонтные работы на магистральном водопроводе завершены в 15 часов 29 января. Система промыта и заполнена. Подача воды потребителям восстановлена.
Из-за высокой протяженности сетей жители некоторых населенных пунктов могут испытывать неудобства в связи с низким напором воды или ее отсутствием, но это временное явление. После заполнения всей системы вода будет подаваться в штатном режиме.