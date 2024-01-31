Району Кубани, где объявляли ЧС из-за коммунальной аварии, теперь достанется и от стихии

Позже администрация района сообщила, что в связи с возникшими сложностями при проведении ремонтных работ на магистральном трубопроводе подача воды будет ограничена до 29 января включительно. Затем режим ЧС ввели на территории семи поселений района — Вышестеблиевского, Новотаманского, Таманского, Сенного, Ахтанизовского, Запорожского и Фонталовского.