Начало февраля в Пермском крае ожидается теплым и снежным

Начало февраля в Пермском крае ожидается теплым и умеренно снежным. О погоде с 1 по 4 февраля рассказали специалисты Пермского гидрометцентра.
В четверг прогнозируется выпадение лишь слабых осадков, ветер стихнет. В ночные часы похолодает до −10…-5 градусов, в Перми до −6. Днем воздух прогреется до −7…-2, в Перми до −4.
В пятницу ночью в Прикамье еще обойдется без существенных осадков. Однако днем пройдут небольшие и умеренные снегопады. Ветер юго-восточный умеренный. Столбики термометров ночью покажут около −11…-6 градусов, в Перми −7. Днем потеплеет до −8…-3, в Перми до −5.
В субботу снегопады в регионе продолжатся. Температура воздуха сохранится на прежнем уровне. Ветер также юго-восточный умеренный. В воскресенье пройдет небольшой снег, в краевой столице слабый снег. В ночные часы вновь ожидается небольшое похолодание до −12…-7 градусов, в Перми до −8. Днем температура воздуха окажется в пределах −9…-4 градусов, в Перми около −6.