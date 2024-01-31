Начало февраля в Пермском крае ожидается теплым и снежным

В субботу снегопады в регионе продолжатся. Температура воздуха сохранится на прежнем уровне. Ветер также юго-восточный умеренный. В воскресенье пройдет небольшой снег, в краевой столице слабый снег. В ночные часы вновь ожидается небольшое похолодание до −12…-7 градусов, в Перми до −8. Днем температура воздуха окажется в пределах −9…-4 градусов, в Перми около −6.