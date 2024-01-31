В облправительстве объяснили, кому нужно ставить штамп о гражданстве

Согласно Указу Президента РФ от 22 ноября 2023 г. N 889 «Вопросы гражданства Российской Федерации» с 1 января 2024 года детям до 14 лет, у кого нет иных документов подтверждающих гражданство (например: заграничный паспорт), требуется поставить штамп в свидетельство о рождении.
Без этой отметки, если нет иных документов подтверждающих гражданство, дети не смогут получить ряд документов и социальных услуг.
Как пояснили в правительстве области, документами, подтверждающими наличие гражданства, так же являются паспортом гражданина Российской Федерации (с 14-летнего возраста) и загранпаспорт, который многие дети имеют уже с рождения.
Помимо этого таким подтверждением являются сведениями о детях, внесенные в паспорта родителей.
Штамп о гражданстве в свидетельство о рождении необходимо поставить тем детям, у которых всех вышеперечисленных документов нет. Проставляют штамп по месту регистрации одного из родителей в отделе по вопросам миграции МВД России.