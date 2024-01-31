В столице Крыма на улицах ночью станет ещё светлее

В крымской столицы в тёмное время суток станет значительнее светлее. На сайте zakupki.gov размещены документы аукциона о поставке светильников для МБУ «Горсвет».
Как говорится на сайте, компания должна обеспечить город качественными уличными фонарями которые нужны для освещения улиц, дорог, площадей и дворов. Начальная цена лота составляет 9 млн 475 тыс. 303 рублей.
Требования к победителю торгов, в частности, такие: он должен предоставить 409 светодиодных светильников мощностью до 60 Вт каждый. Гарантийный срок каждого товара должен быть не менее пяти лет.
Ранее сообщалось о том, как в восьми городах Крыма за 2024 год заменят 450 лифтов.