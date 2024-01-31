Волгоградцев в ближайшие дни ожидают погодные сюрпризы

Конец января и начало февраля в Волгограде пройдут на фоне потепления. И хотя выше нуля температура будет подниматься редко, привычных для февральской погоды морозов не ожидается.
31 января в Волгограде днем прогнозируют всего 1 градус мороза с постепенным понижением до −4..-5 градусов.
В первый день февраля и вовсе ожидается 0 градусов при плотной облачности. Ночью похолодает до −2 градусов, а в день 81-й годовщины Сталинградской победы синоптики снова обещают 0…+1. Возможен небольшой дождь.
Серьезные осадки придут в областной центр 4 февраля и задержатся на несколько дней. Ночью временами небольшой снег, днем снег с дождем, сообщает «Гисметео». Температура будет колебаться от +2 до нескольких градусов мороза.