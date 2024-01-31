В Алупке снесли скандальный забор

На улице 1 мая в Алупке демонтировали скандальный забор. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Янина Павленко.
— Наши службы вывезли на хранение в МБУ «Зеленстрой» свыше 200 метров аварийных металлоконструкций, — написала градоначальница.
Павленко рассказала, что жители просили снести этот забор довольно давно. Дело в том, что здесь дети идут в школу, а жители и туристы — на пляж. До 2014 года на этом месте собирались строить многоэтажку. Участок вернули в муниципальную собственность.
— Требования жителей о сносе удовлетворены, — подчеркнула руководитель администрации.
По ее словам, вопрос о том, как будет использоваться этот участок, пока не решен.
— Жители хотели бы видеть на его месте общественную территорию, — отметила Павленко.