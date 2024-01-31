Куда сходить в феврале: культурные события в Казани

Это трогательная и крайне поучительная история о жителях маленькой Анатовки на самом юге России. На протяжении многих лет здесь в домах соседствуют русские и евреи. Тут же проживает Тевье-молочник со своими дочерьми. Их семья безоговорочно чтит обычаи, без которых жизнь их «также шаталась на ветру, как и скрипач на крыше». Но время бежит неумолимо. На смену старому всегда приходит новое, и дочери Тевье наперекор традициям сами вершат свою судьбу.