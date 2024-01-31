В Екатеринбурге презентовали молодежную капсулу времени

В Екатеринбурге 31 января стартовал сбор предложений по наполнению молодежной капсулы времени. Ее заложат специально к проведению Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
В честь этого в центре города, на улице Вайнера прямо под медиаэкраном, прошел флешмоб. На нем горожанам показали, как выглядит молодежная капсула времени из сверхпрочного карбона. Она получилась внушительного размера: 140 сантиметров в высоту и 60 в ширину.
Участники флешмоба, а это более, чем 400 человек, вышли с полотном с изображением российского флага и лозунгом «Гордость. Уверенность. Вера в будущее». Участие в событии приняли школьники, студенты, а также волонтеры.
— В нашем самом молодом районе Академическом будет заложена капсула времени. Это была инициатива молодежи. Екатеринбург — самый молодежный город, каждый четвертый житель — человек от 14 до 35 лет, именно вам определять будущее нашего города, — заявил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, присутствовавший на флешмобе.
Молодежную капсулу времени заложат в Преображенском парке Академического района 14 марта. С 31 января на официальном сайте 300-летия Екатеринбурга будет вестись сбор предложений того, что в эту капсулу горожане хотели бы поместить. Ранее уже звучали предложения положить в капсулу Пушкинскую карту, очки виртуальной реальности.
Сам Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет с 1 по 7 марта в Сочи. Затем участники фестиваля посетят 30 российских городов, в числе которых есть Екатеринбург.
Ранее, в исторический день рождения Екатеринбурга 18 ноября, была заложена капсула времени в честь 300-летия города. Как и предыдущую капсулу, ее заложили в Историческим сквере на 50 лет. В ней горожане решили оставить смартфон, энциклопедию Екатеринбурга, различные семена, выращенные на Урале, деньги, фото и видео. Всего в ней спрятали 28 предметов, отражающих нынешнюю эпоху.