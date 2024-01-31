В Екатеринбурге презентовали молодежную капсулу времени

Ранее, в исторический день рождения Екатеринбурга 18 ноября, была заложена капсула времени в честь 300-летия города. Как и предыдущую капсулу, ее заложили в Историческим сквере на 50 лет. В ней горожане решили оставить смартфон, энциклопедию Екатеринбурга, различные семена, выращенные на Урале, деньги, фото и видео. Всего в ней спрятали 28 предметов, отражающих нынешнюю эпоху.