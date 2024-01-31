«Любая железяка может ломаться»: Вице-губернатор Поляков объяснил причины проблем с лазурными автобусами

Транспортные чиновники Петербурга защитили честь лазурных автобусов, частенько попадающих в неприятности. В ходе пресс-конференции ТАСС вице-губернатор Кирилл Поляков и глава комитета по транспорту Валентин Енокаев объяснили, из-за чего с автобусами, закупленными для масштабной транспортной реформы, случаются проблемы и так ли все плохо с ними было в 2023 году.
Глава комтранса коротко заметил, что технические неисправности сегодня вообще не входят в список причин, из-за которых бы срывались автобусные рейсы. А Кирилл Поляков добавил, что коэффициент технической готовности в пассажирских компаниях города четко соблюдается.
— 95 процентов — столько транспорта должно быть готово к выезду каждый день. Такой коэффициент у нас соблюдается. Но любая железяка может ломаться. Есть гарантийные и негарантийные случаи, человеческий фактор. Подавляющая часть происшествий происходит не по вине наших водителей. По статистике, в них чаще всего кто-то приезжает, нарушая ПДД.
По словам чиновника, реальные сложности с автобусами были в 2022 году. Виной тому — санкции, введенные против производителей транспорта, им не хватало комплектующих и запчастей. Однако в 2023 году проблемы с запчастями, обслуживанием транспорта и, соответственно, с его техническим состоянием уже не было.
В заключение Енокаев добавил, что Петербург признали первым в России городом по безопасности дорожного движения по итогам 2023 года. ДТП стало меньше примерно на 23 процента.