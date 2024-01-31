«Любая железяка может ломаться»: Вице-губернатор Поляков объяснил причины проблем с лазурными автобусами

— 95 процентов — столько транспорта должно быть готово к выезду каждый день. Такой коэффициент у нас соблюдается. Но любая железяка может ломаться. Есть гарантийные и негарантийные случаи, человеческий фактор. Подавляющая часть происшествий происходит не по вине наших водителей. По статистике, в них чаще всего кто-то приезжает, нарушая ПДД.