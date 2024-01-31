Стало известно, когда планируют открыть станцию «Сенная площадь»

«Фонтанка» писала, что, согласно документации, работы по ремонту обвалившихся ступеней надо выполнить до 15 марта. В техзадании указаны: устройство железобетонных фундаментов, сварная сетка, монтаж гранитных ступеней, устройство покрытий из гранитных плит, а также из плит тактильной разметки и др. Отдельно прописана «доставка ступеней до объекта на расстояние 30 километров».