Стало известно, когда планируют открыть станцию «Сенная площадь»

Власти Петербурга надеются, что вестибюль станции метро «Сенная площадь» откроют в марте. Об этом заявил глава комитета по транспорту Валентин Енокаев на пресс-конференции в ТАСС 31 января.
«Мы рассчитываем, что это будет начало марта. Но может быть и середина».
«Фонтанка» писала, что, согласно документации, работы по ремонту обвалившихся ступеней надо выполнить до 15 марта. В техзадании указаны: устройство железобетонных фундаментов, сварная сетка, монтаж гранитных ступеней, устройство покрытий из гранитных плит, а также из плит тактильной разметки и др. Отдельно прописана «доставка ступеней до объекта на расстояние 30 километров».
Напомним, ступени стилобата «Сенной площади» развалились в декабре, станцию закрыли. В самом метрополитене заявили, что причина — «потеря устойчивости железобетонной плиты вследствие коррозии арматуры в результате длительного воздействия атмосферных осадков и смесей для противогололедной обработки». К делу подключилась прокуратура.