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В Волгограде с 1 февраля ограничат движение транзитных грузовиков

Соответствующее распоряжение приняли в департаменте городского хозяйства администрации Волгограда 25 января.
Источник: Волгоградская правда

Согласно информации от регионального комитета транспорта и дорожного хозяйства, с 1 февраля 2024 года на автомобильных дорогах Волгограда вводится запрет на движение транзитных фур с 7 утра до 22 часов. Эти меры необходимы для обеспечения безопасности дорожного движения на городских улицах в дневное время.

«Убедительная просьба к лицам, осуществляющим соответствующие грузоперевозки, учитывать эту информацию при планировании маршрутов проезда через Волгоградскую область», — обратились к перевозчикам представители комитета.

Нарушителей ограничительных мер будут привлекать к ответственности по ч. 6 статьи 12.16 КоАП РФ.