В Волгограде с 1 февраля ограничат движение транзитных грузовиков

Согласно информации от регионального комитета транспорта и дорожного хозяйства, с 1 февраля 2024 года на автомобильных дорогах Волгограда вводится запрет на движение транзитных фур с 7 утра до 22 часов. Эти меры необходимы для обеспечения безопасности дорожного движения на городских улицах в дневное время.
«Убедительная просьба к лицам, осуществляющим соответствующие грузоперевозки, учитывать эту информацию при планировании маршрутов проезда через Волгоградскую область», — обратились к перевозчикам представители комитета.
Нарушителей ограничительных мер будут привлекать к ответственности по ч. 6 статьи 12.16 КоАП РФ.