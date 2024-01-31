В Волгограде с 1 февраля ограничат движение транзитных грузовиков

Согласно информации от регионального комитета транспорта и дорожного хозяйства, с 1 февраля 2024 года на автомобильных дорогах Волгограда вводится запрет на движение транзитных фур с 7 утра до 22 часов. Эти меры необходимы для обеспечения безопасности дорожного движения на городских улицах в дневное время.