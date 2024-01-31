В Свердловскую область придет оттепель. В регионе потеплеет до +2 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского Гидрометцентра.
Небольшой снег пройдет в области с 1 по 2 февраля. Осадков станет больше с 3 по 5 февраля. Температура в эти дни поднимется выше нормы: на три-пять градусов.
— С 6 по 7 февраля при юго-западном ветре вероятна слабая оттепель, днем температура 0…+2 грудков, осадки в виде мокрого снега, — рассказала главный синоптик Галина Шепоренко.
Отмечается, что январь 2024 года выдался холоднее климатический значений на один-три градуса. А осадки едва превысили норму, в некоторых частях Среднего Урала отмечается их недобор.
Ранее свердловская ГИБДД предупредила водителей об обильных снегопадах. Из-за осадков ситуация на уральских трассах затруднилась.