Макарьев день: что запрещено делать 1 февраля

День, посвященный святому, православные верующие отмечают 1 февраля, участвуя в молебнах и почитая преподобного.
Что нельзя делать.
Запрещено упорно и тяжело трудиться, иначе весь год пройдет безрезультатно;
Шить, вязать и вышивать также запрещено. Так вы притянете неудачу на себя и своих близких;
Нельзя пить чай без компании. Ослушавшихся может ожидать одиночество на весь год;
Под запретом стрижка волос. Остриженные волосы принесут несчастье в дом.
Что можно делать.
Приглашать гостей и устраивать дружеские чаепития. Хозяйкам стоит подготовиться и сделать специальный чай из шиповника и каравай;
Окурить дом полынью. Так вы не только добавите в дом приятный аромат, но и изгоните зимних духов;
Запоминайте свои сны. В этот день они вещие.
Народные приметы.
Звезды на небе — зима будет долгой;
День выдался ясным — весна наступит раньше;
Тепла погода — лето будет дождливым;
На улице метель и стужа — февраль будет холодным.