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Макарьев день: что запрещено делать 1 февраля

Преподобный Макарий Великий стал известен благодаря своему аскетичному образу жизни, послушанию, посту и созданию одноименного монастыря на берегу Волги.

День, посвященный святому, православные верующие отмечают 1 февраля, участвуя в молебнах и почитая преподобного.

Что нельзя делать.

Запрещено упорно и тяжело трудиться, иначе весь год пройдет безрезультатно;

Шить, вязать и вышивать также запрещено. Так вы притянете неудачу на себя и своих близких;

Нельзя пить чай без компании. Ослушавшихся может ожидать одиночество на весь год;

Под запретом стрижка волос. Остриженные волосы принесут несчастье в дом.

Что можно делать.

Приглашать гостей и устраивать дружеские чаепития. Хозяйкам стоит подготовиться и сделать специальный чай из шиповника и каравай;

Окурить дом полынью. Так вы не только добавите в дом приятный аромат, но и изгоните зимних духов;

Запоминайте свои сны. В этот день они вещие.

Народные приметы.

Звезды на небе — зима будет долгой;

День выдался ясным — весна наступит раньше;

Тепла погода — лето будет дождливым;

На улице метель и стужа — февраль будет холодным.