У жительницы Перми судебные приставы изъяли пятерых детей

Приставы изъяли у 36-летней жительницы Орджоникидзевского района Перми пятерых детей, сообщили в региональном УФССП.
«Женщину не особо беспокоили жизнь и здоровье ребят, при этом одна из её дочерей — инвалид. Несовершеннолетние не ходили в школу, бродяжничали, совершали преступления. В их квартире царила антисанитария, ползали тараканы, не было необходимых мебели и продуктов», — говорят в службе судебных приставов.
Тревогу забили органы опеки. Суд постановил отправить детей, которым 7, 9, 11, 12 и 14 лет, в дом ребёнка.
«Мать может вернуть их, если докажет в суде, что может создать подобающие условия», — рассказали приставы.
Ранее perm.aif.ru сообщил, что житель Перми через суд добился от дилера замены некачественного автомобиля стоимостью 3,5 миллиона рублей. Помогли ему в этом приставы. Мужчина купил Volkswagen Teramont Exclusive. Неисправность выявилась во время диагностики машины в сервисном центре.