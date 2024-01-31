У жительницы Перми судебные приставы изъяли пятерых детей

«Женщину не особо беспокоили жизнь и здоровье ребят, при этом одна из её дочерей — инвалид. Несовершеннолетние не ходили в школу, бродяжничали, совершали преступления. В их квартире царила антисанитария, ползали тараканы, не было необходимых мебели и продуктов», — говорят в службе судебных приставов.