Росстат: Население Ростовской области сократится на полмиллиона человек через 20 лет

Ранее число российских граждан увеличивалось. По сравнению с 2002 годом, население выросло на миллион человек. По данным Всероссийской переписи, в тот год зарегистрировали 145,2 миллиона людей. В Южном федеральном округе — 13 миллионов (увеличилось на 3,6 миллиона человек за последние 22 года). А вот в Ростовской области убыль населения уже наблюдалась. В 2002 году здесь проживали 4,4 миллиона человек (на 350 тысяч больше, чем теперь).