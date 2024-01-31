Росстат: Население Ростовской области сократится на полмиллиона человек через 20 лет

Прогноз на ближайшие 20 лет по убли населения опубликован на сайте Росстата.
По данным на начало 2024 года, в донском регионе проживают 4,17 миллиона человек. Ежегодно это цифра будет уменьшаться в среднем на 23,8 тысячи. Такими темпами к 2045 году останется порядка 3,6 миллиона человек (на 523,2 тысячи меньше).
Такая же тенденция прослеживается и в прогнозах других субъектов РФ. В целом в Южном федеральном округе будут проживать на 1,6 миллиона человек меньше (сейчас — 16,6 миллиона). В России население сократится на 12,1 миллиона человек (сейчас — 146,2 миллиона).
Ранее число российских граждан увеличивалось. По сравнению с 2002 годом, население выросло на миллион человек. По данным Всероссийской переписи, в тот год зарегистрировали 145,2 миллиона людей. В Южном федеральном округе — 13 миллионов (увеличилось на 3,6 миллиона человек за последние 22 года). А вот в Ростовской области убыль населения уже наблюдалась. В 2002 году здесь проживали 4,4 миллиона человек (на 350 тысяч больше, чем теперь).
В 2024 году по количеству жителей регион занимает второе место в ЮФО после Краснодарского края (4,2 и 5,8 миллиона человек соответственно). Меньше всего население в Республике Калмыкии (без малого 267 тысяч человек).