Синоптики представили прогноз погоды на февраль в Казахстане

«Согласно консультативному синоптическому прогнозу погоды в феврале на большей части территории страны средняя температура воздуха ожидается выше нормы на 1−2 градуса, около нормы — в Восточно-Казахстанской области, в юго-восточной половине Алматинской и области Жетісу, в горных, предгорных районах Туркестанской, Жамбылской и области Абай», — говорится в сообщении.
Количество осадков в феврале на большей части республики прогнозируется около климатической нормы, лишь в Атырауской, в северной половине Костанайской, в горных и предгорных районах юга, юго-востока страны — больше нормы.
На севере — преимущественно снег, на юго-западе и в южной половине страны — дождь, мокрый снег. Прогнозируются туманы и гололедные явления, усиление ветра, в северной половине страны с метелью.
Синоптики прогнозируют в начале первой декады февраля на большей части РК снег, метель, в середине и в конце периода — осадки (дождь, снег). В начале февраля в горных районах южных областей республики — временами сильный снег. «Неустойчивая погода будет сопровождаться туманами, голодными явлениями и усилением ветра до 15−28 м/с. В начале первой декады февраля на западе, а в середине декады на большей части Казахстана ожидается повышение температуры воздуха, днем до положительных значений: в северной половине до −3+2, в южной до +5+15. В конце первой декады февраля прогнозируется понижение температурного фона в северо-западной половине, затем на остальной территории», — говорится в информации.