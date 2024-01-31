Синоптики представили прогноз погоды на февраль в Казахстане

Синоптики прогнозируют в начале первой декады февраля на большей части РК снег, метель, в середине и в конце периода — осадки (дождь, снег). В начале февраля в горных районах южных областей республики — временами сильный снег. «Неустойчивая погода будет сопровождаться туманами, голодными явлениями и усилением ветра до 15−28 м/с. В начале первой декады февраля на западе, а в середине декады на большей части Казахстана ожидается повышение температуры воздуха, днем до положительных значений: в северной половине до −3+2, в южной до +5+15. В конце первой декады февраля прогнозируется понижение температурного фона в северо-западной половине, затем на остальной территории», — говорится в информации.