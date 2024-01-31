Вернут ли в Крыму масочный режим — ответ Роспотребнадзора

«На сегодняшний день ситуация по коронавирусу находится на уровне декабря прошлого года, резкого подъема заболеваемости нет, но ковид есть, он не ушел — порядка 200−250 случаев в неделю в Крыму фиксируется. При этом масочный режим в сегодняшней эпидемиологической ситуации мы вводить не будем, для этого пока нет показаний», — сказала руководитель ведомства.