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Вернут ли в Крыму масочный режим — ответ Роспотребнадзора

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Крыму еженедельно фиксируется порядка 250 случаев заболевания COVID-19, но возвращать масочный режим в регионе пока не планируется. Об этом РИА Новости Крым сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.
Источник: РИА "Новости"

«На сегодняшний день ситуация по коронавирусу находится на уровне декабря прошлого года, резкого подъема заболеваемости нет, но ковид есть, он не ушел — порядка 200−250 случаев в неделю в Крыму фиксируется. При этом масочный режим в сегодняшней эпидемиологической ситуации мы вводить не будем, для этого пока нет показаний», — сказала руководитель ведомства.

При этом Роспотребнадзор рекомендует носить маски людям, страдающим хроническими заболеваниями, в особенности непривитым, при посещении мест массового скопления людей.

«Несмотря на то, что COVID-19 сейчас протекает в легкой форме, проявляется как ОРВИ и характеризуется низким уровнем госпитализации, он не проходит бесследно для организма», — пояснила Пеньковская.

Накануне оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщал, что количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в стране, в том числе в Крыму и Севастополе, уменьшилось в сравнении с предыдущей неделей на 10 процентов.

В Крыму коронавирус выявлен у 160 человек, госпитализированы 35. Выздоровели 184 пациента. В Севастополе диагноз подтвержден у 247 жителей, госпитализированы 23. Выздоровели 157 человек и один умер.

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