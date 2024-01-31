Вернут ли в Крыму масочный режим — ответ Роспотребнадзора

«На сегодняшний день ситуация по коронавирусу находится на уровне декабря прошлого года, резкого подъема заболеваемости нет, но ковид есть, он не ушел — порядка 200−250 случаев в неделю в Крыму фиксируется. При этом масочный режим в сегодняшней эпидемиологической ситуации мы вводить не будем, для этого пока нет показаний», — сказала руководитель ведомства.
При этом Роспотребнадзор рекомендует носить маски людям, страдающим хроническими заболеваниями, в особенности непривитым, при посещении мест массового скопления людей.
«Несмотря на то, что COVID-19 сейчас протекает в легкой форме, проявляется как ОРВИ и характеризуется низким уровнем госпитализации, он не проходит бесследно для организма», — пояснила Пеньковская.
Накануне оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщал, что количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в стране, в том числе в Крыму и Севастополе, уменьшилось в сравнении с предыдущей неделей на 10 процентов.
В Крыму коронавирус выявлен у 160 человек, госпитализированы 35. Выздоровели 184 пациента. В Севастополе диагноз подтвержден у 247 жителей, госпитализированы 23. Выздоровели 157 человек и один умер.