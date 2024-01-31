Стало известно, куда летали сибиряки на январских каникулах

Среди популярных зимой туристических направлений больше всего выросло количество поездок в страны Азии. В 10 раз увеличилось число посетивших Китай и в особенности его выделенные островные территории — Гонконг (в 22 раза) и Макао (в 35 раз). Резкий рост обусловлен тем, что в прошлом году Поднебесная открыла границы для туристов после трех лет строгих ограничений, введённых на волне пандемии коронавируса. Значительный рост турпотока по сравнению с прошлыми новогодними каникулами показали Вьетнам (148%), Сингапур (130%), Япония (94%) и Шри-Ланка (62%).