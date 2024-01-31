В Смольном объяснили, почему Петербург не закупает поезда со сквозным проходом

Такое решение объясняется техническими особенностями, так как сквозные поезда не могут проезжать через закрытые станции из-за расположения дверей. Поляков подчеркнул, что из-за этого пассажиры просто не смогут выйти на определённых станциях при использовании поезда со сквозной конструкцией.