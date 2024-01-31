В Тольятти на городских улицах внедряют интеллектуальную транспортную систему

На данный момент в Тольятти уже установлены детекторы и контроллеры на 40 светофорах на улицах города, в том числе и по Южному и Автозаводскому шоссе. Работы по ремонту помещений в центре обработки данных находятся на завершающей стадии. В ближайшие месяцы планируется подготовка и обучение операторов для запуска тестирования ИТС осенью 2024 года.