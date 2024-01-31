В Тольятти на городских улицах внедряют интеллектуальную транспортную систему

В Тольятти на городских улицах началось внедрение интеллектуальной транспортной системы, которая станет ключевым элементом в оптимизации дорожного движения и повышении безопасности на дорогах. Реализация проекта стала возможной благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщил мэр Николай Ренц.
Так, ИТС обеспечивает автоматизированный контроль за транспортными потоками, позволяет оперативно анализировать дорожную ситуацию и эффективно принимать меры по ее оптимизации. Это приведет к увеличению пропускной способности. На примере Самары, где ИТС уже успешно внедрена, система уже показала свои возможности.
На данный момент в Тольятти уже установлены детекторы и контроллеры на 40 светофорах на улицах города, в том числе и по Южному и Автозаводскому шоссе. Работы по ремонту помещений в центре обработки данных находятся на завершающей стадии. В ближайшие месяцы планируется подготовка и обучение операторов для запуска тестирования ИТС осенью 2024 года.