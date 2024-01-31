«Нулевой» экстрим: метеоролог рассказал о погоде в феврале

— Уже с завтрашнего дня мы будет находиться под влиянием циклона, в зоне прохождения атмосферного фронта. У нас ожидаются осадки в виде снега, но то, что было две недели назад — это экстремальное событие, которое бывает чрезвычайно редко. Сейчас же будет выпадать по 2 мм в сутки. Часто обыватели неправильно понимают наши цифры про 2 мм. Каждый 1 мм осадков — это примерно 10−15 мм или 1- 1,5 см в высоте снежного покрова.