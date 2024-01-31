В Ленобласти газифицировано еще восемь деревень

Правительство 47-го региона сообщило о запуске нового газопровода, соединившего восемь населенных пунктов Ленинградской области. Его протяженность составила 31 км.
Теперь к газоснабжению подключены деревни Пухолово, Сологубовка, Петрово, Турышкино, Лезье, Муя, посёлки Старая Малукса и Новая Малукса. В результате около одной тысячи домов и квартир, а также две котельные перешли на голубое топливо.
В четырех населённых пунктах уже построены распределительные сети. Жители могут подавать заявки на подключение по программе догазификации.