В Ленобласти газифицировано еще восемь деревень

Теперь к газоснабжению подключены деревни Пухолово, Сологубовка, Петрово, Турышкино, Лезье, Муя, посёлки Старая Малукса и Новая Малукса. В результате около одной тысячи домов и квартир, а также две котельные перешли на голубое топливо.