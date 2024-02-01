Репродуктолог Колода назвала негативно влияющие на фертильность зимой факторы

— В нашем организме живут до 2,5 килограмма бактерий, часть из них — условно патогенные. Они оказывают отрицательное влияние только при своем избыточном размножении. Обычно это происходит на фоне снижения иммунитета. Выраженное переохлаждение — это один из факторов риска активизации хронических воспалительных процессов, — пояснила она.