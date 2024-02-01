Репродуктолог Колода назвала негативно влияющие на фертильность зимой факторы

Фертильность у мужчин и женщин могут нарушить кратковременное переохлаждение, а также походы в баню. Об этом предупредила врач-репродуктолог Юлия Колода.
— В нашем организме живут до 2,5 килограмма бактерий, часть из них — условно патогенные. Они оказывают отрицательное влияние только при своем избыточном размножении. Обычно это происходит на фоне снижения иммунитета. Выраженное переохлаждение — это один из факторов риска активизации хронических воспалительных процессов, — пояснила она.
Среди таких процессов специалист выделила хронический цистит, пиелонефрит (воспаление почек) и сальпингоофорит (воспаление придатков матки). Они способны негативно сказаться на репродуктивном здоровье не только женщины, но и мужчины.
Баня также вредна для фертильности, добавила Колода. Избыточное перегревание может плохо повлиять на сперматогенез — развитие и созревание сперматозоидов в мужском организме, передает «Газета.ru».
Самыми важными витаминами для мужского здоровья являются добавки групп D, C, A, E, а также B9 и B6, рассказала врач-терапевт Анастасия Тимощенко. Так, витамин С поддерживает нормальную подвижность сперматозоидов и качество эякулята, что в свою очередь оказывает влияние на мужскую фертильность.
Американские ученые выяснили, что поливитаминные добавки оказывают положительное влияние на развитие памяти и замедляют умственное старение у пожилых людей.