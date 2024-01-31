Самарскую область накроет плотный туман 1 февраля

В четверг, 1 февраля, Самарскую область может накрыть сильный туман. Жителей губернии предупредили о возможной ограниченной видимости. Консультация получена от ФГБУ «Приволжское УГМС».
— Объявлен желтый уровень опасности. Ночью и утром местами по Самарской области ожидается туман с видимостью 500 м и менее, — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
Спасатели напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности на дорогах, особенно в условиях ограниченной видимости. Для предотвращения возможных аварий водителям рекомендуется избегать внезапных маневров, таких как обгон, перестроение и опережение. Важно также поддерживать безопасное расстояние между автомобилями и не ориентироваться на впереди идущий транспорт и не подъезжать слишком близко.